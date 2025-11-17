Estudiantes y docentes secundarios conocieron el trabajo del Sistema de Emergencias 911

Profesionales del Sistema de Emergencias 9-1-1 recibieron a los estudiantes de 1° y 2° año de la Escuela TAI 8227, quienes,acompañados por sus docentes, realizaron un recorrido por las instalaciones del organismo, con el objetivo de fortalecer el vínculo con la comunidad y fomentar el uso responsable del servicio.

Durante el encuentro, los alumnos recibieron una charla introductoria sobre el funcionamiento del SE 9-1-1 y el rol de las agencias de primera respuesta y cómo se articula el trabajo entre los distintos organismos involucrados para brindar una respuesta rápida, coordinada y eficiente ante situaciones de emergencia.

Posteriormente fueron guiados por los distintos sectores operativos que conforman el Sistema, permitiendo a los estudiantes conocer el trabajo que se realiza diariamente.

La actividad fue coordinada por el área de Comunicación Institucional, con la colaboración de las agencias operativas quienes participaron activamente para hacer posible la experiencia.