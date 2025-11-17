Por el Día de la Construcción, el IPV no atenderá al público este jueves

El Instituto Provincial de Vivienda (IPV) no atenderá este jueves 20 al público por conmemorarse el Día de la Construcción, actividad íntimamente relacionada con el organismo provincial. La atención se reanudará el martes 25, de 7.30 a 18.30.

Desde el IPV recuerdan que para registrar nuevas inscripciones, la web se encuentra activa las 24 horas. Asimismo, la institución da a conocer que los trámites presenciales se pueden realizar de lunes a viernes, de 7.30 a 13.30, y martes hasta 18.30 a libre demanda, es decir sin turno previo.

Para mayor comodidad de los consultantes y de acuerdo a su disponibilidad de tiempo, están disponibles los turnos web. Los mismos se encuentran en http://www.ipvsalta.gob.ar y se habilitan semanalmente.