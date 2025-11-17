Suelta de libros: Biblioteca Provincial se suma con libros, narradores y autores locales

La Biblioteca Provincial Dr. Victorino de la Plaza, dependiente de la Secretaría de Cultura, organiza junto a la Municipalidad de Salta una nueva edición de la Suelta de Libros que se realizará el próximo martes en la plaza Güemes, de 17 a 20.

En esta oportunidad, la Biblioteca aportará 2.000 ejemplares de sus colecciones y donaciones recientes, con el objetivo de promover el acceso a la lectura, fortalecer la circulación de libros y acercarlos a nuevos lectores.

La jornada contará además con la participación de narradores orales invitados, quienes compartirán lecturas y relatos con el público, creando un espacio de encuentro y disfrute literario.

A esta propuesta se suma el escritor Eduardo Ceballos, quien acompañará la actividad, donará 100 ejemplares de su autoría y firmará libros a quienes se acerquen. Su presencia busca reforzar el vínculo entre autores locales y la comunidad lectora.

Las personas que participen podrán llevarse hasta tres libros por persona, número que podrá ajustarse de acuerdo con la demanda. Habrá ejemplares nuevos y recuperados: literatura clásica y contemporánea, textos académicos, libros infantiles, material en varios idiomas y publicaciones de diversos géneros.

Desde la Biblioteca Provincial destacan que esta Suelta de Libros es una oportunidad para compartir cultura, incentivar el hábito de la lectura y seguir construyendo espacios de acceso libre y gratuito al conocimiento.



