El Departamento Caballería celebró 161 años de creación

El secretario de Seguridad, Nicolás Avellaneda, junto al subjefe de Policía, Walter Toledo, encabezaron el acto por el 161° aniversario del Departamento Caballería, que tuvo lugar en el predio de la institución policial.

En su discurso el jefe del Departamento, Jorge Ríos, reconoció el gran trabajo de los efectivos a su cargo, quienes desempeñan sus tareas con profesionalismo y vocación de servicio.

Puso de relieve la constante capacitación y formación de los efectivos, el crecimiento en la infraestructura de las caballerizas y dependencias internas, junto el aumento de los equinos nacidos en la institución y que ya prestan distintos servicios.

El subjefe de Policía, Walter Toledo, reconoció el sacrificio y la disciplina que se destaca en los efectivos de del Departamento de Caballería, la visión proactiva institucional que permitió sumar a mujeres en las filas de la unidad especial y por la proyección profesional a futuro del personal.

El Departamento Caballería, que nació en el año 1864, se destaca en su faceta de acercamiento a la comunidad con muestras, que permiten conocer sus tareas en herrería, talabartería, veterinaria, entre otros.

Tiene divisiones operativas en Salta capital, Tartagal, Orán, Metán, Joaquín V. González, Cerrillos y próximamente en el Valle de Lerma.



Entre sus servicios sobresalen los patrullajes en binomios por calles, rutas y caminos en prevención del delito, operativos por animales sueltos, seguridad en eventos deportivos, entre otros.

En la ceremonia, se entregaron distinciones, reconocimientos y presentes a quienes cumplieron 25 años de servicios.

Para finalizar, los asistentes participaron de una jornada abierta a la comunidad y conocieron los renovados sectores de parideras y dependencias internas.

Participaron del acto, el subsecretario de Seguridad Vial, Francisco Fleming, el director General de Seguridad, Luis Ríos, autoridades de la Jefatura Mayor Policial, representantes del Ejército Argentino, familiares, invitados especiales y vecinos de la zona.

