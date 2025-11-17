Jornada de aprendizajes en la Quebrada del Toro

Los cursantes del Taller de Textil Artesanal, realizaron su práctica de esquila de animales vivos y teñido con tintes naturales, en fibras de hilos de oveja y vellón.

La jornada se desarrolló en la Quebrada del Toro, en la localidad de Ingeniero Maury, situada en el municipio de Campo Quijano. Tuvo como objetivo recuperar conocimientos ancestrales, practicar con animales vivos e incorporar técnicas para la creación de tintes naturales, utilizando cáscara de cebolla blanca y morada, nuez y palta; yerba mate, mora roja y cúrcuma, logrando una amplia paleta de colores que resignifica el vínculo entre la tierra y el tejido artesanal.

El encuentro estuvo encabezado por el jefe del Área de Desarrollo Artesanal de Salta, Mario Luna, el presidente de la Asociación Intip Churin, Emanuel Aguirre y la maestra artesana Ángela Sulca.

Cabe destacar que, desde la Secretaría de Cultura de la Provincia, a través del Área de Desarrollo Artesanal, en el marco de la Ley 7237 de Protección a las Manifestaciones Artesanales, promueve y acompaña a los artesanos como portadores de la identidad provincial y del patrimonio cultural, fortaleciendo la transmisión de oficios que combinan tradición y creatividad.