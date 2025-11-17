La Municipalidad a través de la Secretaría de Espacios Públicos y Protección Ciudadana organiza y realiza simulacros de sismos y capacitaciones en distintos establecimientos, teniendo en cuenta que la ciudad de Salta está expuesta a movimientos sísmicos.

Es por eso que este martes se llevará a cabo un simulacro en el mercado Cofruthos. Comenzará a las 13 y la hipótesis será un sismo de gran escala con principio. Además, habrá víctimas.

Además de la Subsecretaría de Protección Ciudadana, participará el 911, los bomberos y el SAMEC.

También habrá algunos cortes de tránsito al paso en:

– Ragone y Tavella

– Ragone y Paraguay

También habrá vehículos de tránsito que faciliten el paso de las ambulancias que vayan de Limache hasta Ragone.

Se recomienda a los conductores circular con cuidado. Desde el área municipal resaltan la importancia de este tipo de operativos, ya que consideran que el personal del lugar debe estar preparado para cualquier emergencia.