Inició un nuevo operativo Oftalmológico en Santa Victoria Oeste

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, realizó la apertura de un nuevo operativo oftalmológico "Ver para Ser Libres" en el municipio de Santa Victoria Oeste. En esta oportunidad se entregaron 76 anteojos y se realizaron más de 85 atenciones oftalmológicas. En esta oportunidad la actividad contó también con la presencia del intendente Víctor Quispe, funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Los alumnos participantes de este operativo fueron de 20 escuelas de la zona.

Este programa nacional se gestionó ante el Ministerio de Capital Humano para visitar los municipios de altura y por ello, en esta oportunidad se utilizó una trafic, para poder acceder a estos municipios. Esta, es la tercera visita en poco más de un año por los municipios de la provincia de Salta entregando más de 5 mil anteojos sin costo a niños en edad escolar.

“Este operativo tiene como objetivo primordial promover la salud visual en la niñez, asegurando que los más pequeños accedan a anteojos, contribuyendo así a mejorar su calidad de vida” dijo Mimessi.

El cronograma de visitas programadas es el siguiente: 18 de noviembre: Nazareno, 19 de noviembre Iruya el 20 de noviembre. Además, el 25 el operativo estará en La Caldera, el 26 y 27 en Tolar Grande.



El antecedente

Desde su lanzamiento, el programa ha logrado visitar 54 de los 60 municipios en total, alcanzando a más de 5.000 niños que cursan la educación primaria en zonas rurales de difícil acceso. En la edición de septiembre, se entregaron más de 2.800 anteojos, y en junio, más de 2.220, lo que demuestra el compromiso del gobierno provincial y nacional en ofrecer soluciones efectivas a las necesidades de la infancia.

La traffic está equipada con laboratorio móvil y una variedad de 100 marcos de anteojos, lo que permitirá realizar lentes adaptados a las necesidades de los niños de 6 a 12 años que ya pasaron por un tamizaje previo en las escuelas rurales. Este operativo no solo representa un apoyo vital para las familias, sino que también reafirma el compromiso del gobierno en brindar atención y recursos a quienes más lo necesitan.