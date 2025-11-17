El 24 de noviembre asumirán los nuevos Diputados y Senadores electos
El próximo lunes se llevará a cabo la ceremonia de Incorporación y Sesión Preparatoria en la que prestarán juramento a los/as diputados/as y senadores/as proclamados electos tras los últimos comicios provinciales.
Salta Hoy
17 / 11 / 2025
La ceremonia y Sesión Preparatoria de Diputados se realizará en dicha jornada, a las 11 hrs. en el Recinto de Sesiones de la Legislatura Provincial, donde se tomará juramento a los legisladores y legisladoras que cumplirán mandato hasta el año 2029.
Previamente, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la sesión de la Cámara de Senadores, donde se tomará juramento a los legisladores proclamados electos para ocupar una banca en la Cámara Alta provincial.
Elección de autoridades de la Cámara de Diputados
Una vez incorporados los legisladores y legisladoras, se llevará a cabo la elección de autoridades del Cuerpo, de las respectivas Secretarías y Prosecretarías de la Cámara Baja, para el periodo 2025 – 2027.
Los 30 diputados que asumen
Asumirán por un mandato de cuatro años (2025-2029) los legisladores y legisladoras representantes de los siguientes departamentos:
DEPARTAMENTO ANTA
Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo
DEPARTAMENTO CACHI
Plaza, Miguel
DEPARTAMENTO CAPITAL
Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria
DEPARTAMENTO CAFAYATE
Peñalba, Patricio
DEPARTAMENTO CHICOANA
Ayón, Emanuel
DEPARTAMENTO IRUYA
Chosco, Oscar
DEPARTAMENTO METÁN
López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo
DEPARTAMENTO ORÁN
Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Alejandro
Esper, Alejandro
DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA
Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela
DEPARTAMENTO RIVADAVIA
Segundo, Rogelio
Catardo, Marcos
DEPARTAMENTO SAN MARTÍN
Restom, Jorge
Goicoechea, Mónica
Arce, Nicolás