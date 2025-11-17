El 24 de noviembre asumirán los nuevos Diputados y Senadores electos

La ceremonia y Sesión Preparatoria de Diputados se realizará en dicha jornada, a las 11 hrs. en el Recinto de Sesiones de la Legislatura Provincial, donde se tomará juramento a los legisladores y legisladoras que cumplirán mandato hasta el año 2029.

Previamente, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la sesión de la Cámara de Senadores, donde se tomará juramento a los legisladores proclamados electos para ocupar una banca en la Cámara Alta provincial.

Elección de autoridades de la Cámara de Diputados

Una vez incorporados los legisladores y legisladoras, se llevará a cabo la elección de autoridades del Cuerpo, de las respectivas Secretarías y Prosecretarías de la Cámara Baja, para el periodo 2025 – 2027.

Los 30 diputados que asumen

Asumirán por un mandato de cuatro años (2025-2029) los legisladores y legisladoras representantes de los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO ANTA

Cuellar, Juan

Orellana, Francisco

Alabi, Enzo

DEPARTAMENTO CACHI

Plaza, Miguel

DEPARTAMENTO CAPITAL

Kripper, Guillermo

Ibarra, Marianela

Fonseca, Frida

Galíndez, Gastón

Cansino, José

Davids, María Elena

Virgili, Eduardo

Domínguez, Fernanda

Lastra, Franco

Cayo, María Victoria

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Peñalba, Patricio

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ayón, Emanuel

DEPARTAMENTO IRUYA

Chosco, Oscar

DEPARTAMENTO METÁN

López, Sergio

García, Rodrigo

Dantur, Gustavo

DEPARTAMENTO ORÁN

Lara Gros, Marcelo

Valenzuela, Alejandro

Esper, Alejandro

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

Orozco, Gustavo

Marinaro, Marianela

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

Segundo, Rogelio

Catardo, Marcos

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Restom, Jorge

Goicoechea, Mónica

Arce, Nicolás

