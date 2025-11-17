 imagen

El 24 de noviembre asumirán los nuevos Diputados y Senadores electos

El próximo lunes se llevará a cabo la ceremonia de Incorporación y Sesión Preparatoria en la que prestarán juramento a los/as diputados/as y senadores/as proclamados electos tras los últimos comicios provinciales.

Salta Hoy

17 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

La ceremonia y Sesión Preparatoria de Diputados se realizará en dicha jornada, a las 11 hrs. en el Recinto de Sesiones de la Legislatura Provincial, donde se tomará juramento a los legisladores y legisladoras que cumplirán mandato hasta el año 2029.

Previamente, a las 8:30 horas, se llevará a cabo la sesión de la Cámara de Senadores, donde se tomará juramento a los legisladores proclamados electos para ocupar una banca en la Cámara Alta provincial.

Elección de autoridades de la Cámara de Diputados

Una vez incorporados los legisladores y legisladoras, se llevará a cabo la elección de autoridades del Cuerpo, de las respectivas Secretarías y Prosecretarías de la Cámara Baja, para el periodo 2025 – 2027.

Los 30 diputados que asumen

Asumirán por un mandato de cuatro años (2025-2029) los legisladores y legisladoras representantes de los siguientes departamentos:

DEPARTAMENTO ANTA

Cuellar, Juan
Orellana, Francisco
Alabi, Enzo

DEPARTAMENTO CACHI

Plaza, Miguel

DEPARTAMENTO CAPITAL

Kripper, Guillermo
Ibarra, Marianela
Fonseca, Frida
Galíndez, Gastón
Cansino, José
Davids, María Elena
Virgili, Eduardo
Domínguez, Fernanda
Lastra, Franco
Cayo, María Victoria

DEPARTAMENTO CAFAYATE

Peñalba, Patricio

DEPARTAMENTO CHICOANA

Ayón, Emanuel

DEPARTAMENTO IRUYA

Chosco, Oscar

DEPARTAMENTO METÁN

López, Sergio
García, Rodrigo
Dantur, Gustavo

DEPARTAMENTO ORÁN

Lara Gros, Marcelo
Valenzuela, Alejandro
Esper, Alejandro

DEPARTAMENTO ROSARIO DE LA FRONTERA

Orozco, Gustavo
Marinaro, Marianela

DEPARTAMENTO RIVADAVIA

Segundo, Rogelio
Catardo, Marcos

DEPARTAMENTO SAN MARTÍN

Restom, Jorge
Goicoechea, Mónica
Arce, Nicolás
 

