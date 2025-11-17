Salta Ciudad promocionó su oferta turística en en Mendoza

El reciente fin de semana, la Municipalidad de Salta a través del Ente de Turismo participó de dos destacados encuentros de vinculación y promoción turística realizados en la provincia de Mendoza.

En representación de la Ciudad, estuvo presente Sebastián Nallar, Director General de Marketing, quien presentó la oferta turística salteña ante agencias de viajes, operadores, referentes del sector y público general.

Así, durante el Networking de Mendoza y la Expo Vacaciones, desarrollados en el multispace Olivos de Arauco los días 14 y 15 de noviembre, Salta difundió sus atractivos culturales y gastronómicos, además de las experiencias turísticas que la Ciudad ofrece durante todo el año.

Estas acciones permiten fortalecer la presencia de la Ciudad de Salta en mercados estratégicos, consolidar vínculos comerciales y continuar posicionando al destino como una de las ciudades más elegidas para escapadas, turismo cultural y vacaciones en el país.