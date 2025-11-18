Un operario murió aplastado por un colectivo al momento de cambiar una rueda.

Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió tras una falla en el gato hidráulico que sostenía el vehículo. El mecanismo habría colapsado bruscamente, provocando que la unidad cayera sobre el trabajador.

Autoridades de Seguridad Vial, Bomberos y Criminalística se encuentran en el lugar realizando peritajes. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre la identidad de la víctima.