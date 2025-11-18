 imagen

Un operario murió aplastado por un colectivo al momento de cambiar una rueda.

Un fatal accidente sacudió la Ruta Nacional 9/34, cerca de Metán, en el sur de Salta. Un operario perdió la vida esta mañana al ser aplastado por un colectivo de larga distancia al que intentaba cambiar un neumático. Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió tras una falla en el gato hidráulico que sostenía el vehículo. 

Salta Hoy

18 / 11 / 2025

 

Según los primeros reportes, el siniestro ocurrió tras una falla en el gato hidráulico que sostenía el vehículo. El mecanismo habría colapsado bruscamente, provocando que la unidad cayera sobre el trabajador.

Autoridades de Seguridad Vial, Bomberos y Criminalística se encuentran en el lugar realizando peritajes. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial sobre la identidad de la víctima.

