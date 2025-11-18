Convocatoria a escuelas técnicas para exhibición de autos eléctricos en el TC2000

En el marco del TC2000, que se llevará a cabo los días 22 y 23 de noviembre en el Autódromo Martín Miguel de Güemes, la Secretaría de Deportes convoca a todas las escuelas técnicas que participaron del proyecto EcoRace a formar parte de una exhibición especial de autos eléctricos, destinada a destacar el desarrollo, la creatividad y el nivel técnico alcanzado por los equipos educativos de la provincia.

Los establecimientos interesados deberán presentar una nota en la Secretaría de Deportes, manifestando su intención de participar. La nota deberá ser entregada de manera presencial en la sede del organismo, Entre Ríos 1550, de 8 a 14, hasta mañana miércoles 19 de noviembre.

Esta iniciativa se enmarca en la estrategia provincial de fortalecimiento de la educación técnica aplicada, potenciando el trabajo realizado en el EcoRace 2025, competencia en la que los estudiantes diseñaron y construyeron prototipos de autos eléctricos evaluados por su rendimiento, autonomía e innovación tecnológica.

Con esta propuesta, el Gobierno de Salta consolida la articulación entre el ámbito educativo, el ecosistema productivo y el deporte, habilitando un espacio de promoción para proyectos estudiantiles de alto valor formativo.