Desde hoy, habrá cortes y desvíos por obras en la ladera del cerro San Bernardo

La Municipalidad de Salta ordenará el tránsito mientras se ejecuten obras en la ladera del cerro San Bernardo.

La acción está a cargo de Vialidad de la Provincia, que iniciará, este martes 18, trabajos para efectuar el arreglo de un muro en la zona del Portezuelo.

Se estima que la obra durará aproximadamente de 8 a 10 días, si las condiciones climáticas acompañan.

El municipio, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, se encargará de colaborar con los desvíos y el ordenamiento del flujo vehicular.

Las obras son de emergencia y se ejecutarán a lo largo de 25 metros. El horario de trabajo se llevará a cabo de 8.30 a 12 y de 14 a 18 dependiendo del tránsito y los cortes serán a media calzada. Además, se sacarán los delimitadores para facilitar el trabajo de las máquinas.

Se recomienda a los conductores seguir las indicaciones del personal uniformado y mantener la calma para evitar inconvenientes.