Sigue la recepción de trámites para la exención impositiva de jubilados y pensionados

La exención impositiva de tributos municipales para sectores vulnerables, está teniendo una muy buena respuesta. En lo que va de este 2025, la Secretaría de Hacienda ya otorgó 5.000 exenciones totales o parciales sobre los tributos Inmobiliarios y del Automotor. Jubilados, pensionados y discapacitados fueron los grupos sociales más beneficiados por esta medida.

“Llegamos a muchos vecinos con las exenciones impositivas. Es una política de esta gestión estar cerca de quienes lo necesitan. Ya llevamos otorgadas 5000 exenciones impositivas que implica no pagar el Impuesto Inmobiliario, TGI o Automotor. Es una gran ayuda para quienes lo necesitan” indicó Marcelo Baggio, subsecretario de Ingresos Públicos.

Los sectores alcanzados por este beneficio son:

*Jubilados y pensionados titulares de un inmueble, pueden acceder a las exenciones sobre la Tasa General de Inmuebles y el Impuesto Inmobiliario

*Para discapacitados exención del Impuesto Automotor y también está disponible la exención sobre los tributos inmobiliarios

*Tercero (papá, madre o tutor) que tenga a cargo una persona con discapacidad y realice el traslado regular de la misma, puede consultar sobre la exención del Impuesto Automotor

*Personas que se encuentren desempleadas, pueden consultar sobre exenciones impositivas sobre su vivienda.

Documentación para iniciar el trámite

Según el tributo sobre los que se quiera solicitar una exención, total del 100% o parcial del 50%. Los trámites de exención se pueden hacer en el CCM de lunes a viernes de 8 a 18 hs y en Rentas 25 de Mayo 846 de 8 a 14 hs. Los interesados deben presentar esta documentación, para iniciar el trámite:

Fotocopia de DNI

Recibo de Jubilación, Pensión o Haberes

Cédula parcelaria actualizada con certificación de único bien

Título Automotor, Carnet de Conducir y

Certificado de Discapacidad