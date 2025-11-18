Gran concierto sinfónico coral en el Teatro Provincial

La Orquesta Sinfónica de Salta y el Estudio Coral de Salta unirán fuerzas y artes este jueves 20 de noviembre, a las 21 horas en el Teatro Provincial Juan Carlos Saravia. Será una velada de alto vuelo, con cerca de 140 artistas sobre el escenario. “Interpretaremos la hermosa Sinfonía Nro. 69 de Joseph Haydn, conocida como Laudon, y junto al Estudio Coral tocaremos las célebres Danzas Polovtsianas y el no menos famoso coro A bocca chiusa, además de una pieza especial que sorprenderá muy gratamente a nuestro público”, afirma Jorge Mario Uribe, director titular de la OSS.

El Estudio Coral de Salta es dirigido por el barítono Luciano Garay y está integrado por casi seis decenas de cantantes.

Las Danzas Polovtsianas son parte de la ópera El príncipe Igor, del compositor ruso Aleksandr Borodin (1833-1887), mientras que A bocca chiusa es parte del segundo acto de la ópera Madame Butterfly, del italiano Giacomo Puccini (1858-1924). El austríaco Franz Joseph Haydn (1732-1809) es considerado el padre de la sinfonía, tanto que compuso más de 100 obras de ese género.

Lo recaudado en este espectáculo será a beneficio del Hospital San Bernardo. Las entradas estarán disponibles próximamente a través del sitio web www.vamos.gob.ar y en la boletería del Teatro Provincial, Zuviría 70.

Cabe destacar que las plateas y los palcos tendrán un valor de $10.000, mientras que en pullman y súper pullman los valores son de $ 6000, a lo que hay que sumar un 10% del cargo de servicio de la ticketera. Como es habitual, hay pases gratuitos para jubilados y estudiantes, aunque con cupo limitado.