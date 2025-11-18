El Gobierno provincial acompañó el cierre de la zafra 2025 en El Tabacal

El vicegobernador Antonio Marocco participó en la tradicional Misa de Fin de Zafra de Seaboard Energías Renovables y Alimentos, realizada en la localidad de El Tabacal, departamento de Orán. La ceremonia marcó el cierre del ciclo productivo anual de la empresa, que este año concluyó su actividad luego de más de seis meses de molienda ininterrumpida.

El encuentro contó con la presencia del presidente saliente de Seaboard, Oscar Rojo, y del nuevo titular de la compañía, Juan Sörös, quienes encabezaron junto al vicegobernador una jornada de agradecimiento por el trabajo realizado y de reconocimiento a los trabajadores que sostienen la actividad azucarera en el norte salteño.

Según estimaciones del Centro Azucarero Argentino, el país dio por finalizada la zafra 2025 con un volumen nacional de molienda superior en un 2.8% al del año anterior. La actividad registró en Salta más de 180 días efectivos de trabajo y aportó de manera significativa al empleo y al movimiento económico de las provincias productoras. En paralelo, continúa en marcha la campaña de alcohol a nivel nacional, con las plantas en proceso de destilación para la elaboración de biocombustibles, tarea que se extenderá hasta los primeros meses del próximo año.

Tras la misa, autoridades, directivos y trabajadores compartieron una instancia de encuentro comunitario en la que se destacaron los proyectos en marcha del complejo agroindustrial y el rol estratégico de la actividad azucarera y energética para la región.

Participaron del acto legisladores, funcionarios provinciales y municipales y vecinos de El Tabacal.