El simulacro del mercado Cofruthos se llevó a cabo con éxito

Con el fin de preparar a la comunidad ante la eventualidad de un suceso de esas características, considerando que la ciudad de Salta está expuesta a movimientos sísmicos, la Municipalidad organiza y realiza simulacros de sismos y capacitaciones en distintos establecimientos, comercios y sectores.

En esta ocasión, se llevó a cabo un simulacro en el mercado Cofruthos, durante el mediodía. La hipótesis fue un sismo de gran escala con principio de incendio.

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el mismo finalizó en menos de 20 minutos. Participaron 170 personas entre empleados y público. Hubo cuatro supuestas víctimas involucradas, una de ellas fatal.

Además, participaron el 911, los bomberos, el SAMEC y Defensa Civil. También estuvieron presentes el cuerpo de Rescate Especial Voluntario y la Brigada de Rescate SOS.

«Esto nos sirve para corregir errores por cualquier eventualidad. Hoy se actuó muy bien. Vamos a continuar por este camino», dijo Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana.

Desde el área confirmaron que seguirán realizando simulacros en diferentes lugares, con el objetivo de preparar a las personas para cualquier emergencia.