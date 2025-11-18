Finalizó el montaje del nuevo Radar Hidrometeorológico en Las Lajitas

El nuevo radar es parte de la Etapa III del Plan Nacional de Radares (proyecto SINARAME), que lleva adelante el Gobierno Nacional, y que fue gestionado por la Secretaría de Recursos Hídricos en el marco del Consejo Hídrico Federal (COHIFE). El radar comenzará en las próximas semanas su etapa de pruebas y calibración, y se estima que podría comenzar a aportar datos operativos al Servicio Meteorológico Nacional y a los organismos provinciales de emergencia a fines de diciembre.

Más allá del avance tecnológico que representa, la instalación del radar es una inversión en materia de prevención. Es una herramienta indispensable para proteger vidas, bienes, actividades productivas, y también para la planificación productiva del sector, ya que posibilitará contar con información clave para detectar el desarrollo de tormentas, estimar la intensidad de la precipitación o anticipar condiciones de granizo, vientos fuertes o actividad eléctrica.



El nuevo radar, permitirá mejorar significativamente el monitoreo y pronóstico de eventos hidrometeorológicos extremos en el norte argentino, brindando información en tiempo real sobre precipitaciones, tormentas severas, granizo y vientos intensos en una amplia región.

Con la incorporación de este equipo, la Red Nacional de Radares Hidrometeorológicos alcanza los 18 radares y continúa avanzando hacia la cobertura total del territorio argentino, fortaleciendo el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR) y la capacidad de alerta temprana ante fenómenos climáticos severos.

Desde la Secretaría de Recursos Hídricos valoraron la articulación entre Nación, Provincia y municipio, que junto a las empresas contratistas hicieron posible la concreción de esta importante obra para la protección de la población y la producción agropecuaria del NOA.

