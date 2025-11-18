Más de 200 personas participaron en la feria de salud por el mes de la diabetes

El Ministerio de Salud Pública realizó una feria de salud por el Mes de la Diabetes en la plaza Rudecindo Alvarado, en la ciudad de Salta.

Durante la jornada, en la que participaron 238 personas, se instalaron stands informativos y operativos de distintos centros de salud, en los que se brindaron controles, consejerías y acciones de promoción de hábitos saludables.

La actividad fue organizada por los programas de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del nivel central junto a los centros de salud Nº 4 de Villa San Antonio; Nº 2 Campo Caseros; Nº 10 20 de Febrero; Nº 63 Roberto Nazr, y contó además con la colaboración del Colegio de Podólogos de Salta.

Entre los servicios ofrecidos hubo medición de glucemia, toma de presión arterial, control antropométrico, realización del test Findrisk, actividades lúdicas, crucijuegos, promoción de alimentación saludable y propuestas de actividad física y baile. También, se completó el esquema de vacunación.

En relación con la medición de azúcar en sangre, el 96% de los testeos registró valores dentro de los parámetros normales, mientras que el 4% presentó niveles elevados, lo que permitió brindar orientación inmediata.

La responsable de los programas de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, Mónica Reifenberg, destacó la importancia de acercar estas acciones a la comunidad. “El control temprano y la información clara son fundamentales para prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida. Por eso trabajamos en territorio, acompañando a las familias en cada etapa de cuidado”, dijo.

Agregó que “estas ferias nos permiten sensibilizar, detectar riesgos y promover hábitos saludables. Nuestro objetivo es que cada persona tenga herramientas para cuidarse todos los días”.