Central Norte se quedó sin entrenador: Pablo Fornasari presentó su renuncia

Pablo Fornasari dejó de ser el director técnico del plantel profesional de Central Norte. El DT presentó su renuncia en las últimas horas, ante la propuesta que recibió de otro club de la Primera Nacional: Racing de Córdoba.

El entrenador, que venía trabajando mientras la dirigencia avanzaba en algunas desvinculaciones dentro del plantel, decidió dar un paso al costado y no continuar en Salta, luego de exponer el interés y ofrecimiento que le habrían hecho desde el club cordobés.

Los dirigentes de Central Norte aceptaron su partida con un resarcimiento económico, ya que Fornasari tenía contrato con el club cuervo hasta diciembre de 2026.

La relación entre Fornasari y el cuervo se inició en mayo tras la salida de Víctor Riggio y una mala campaña del equipo. Fornasari debutó en la fecha 17 con derrota frente a Estudiantes de Río Cuarto. A partir de allí, Central enderezó su campaña, se salvó del descenso con una campaña de 6 victorias, 3 empares y 8 derrotas.

El nuevo DT de Central Norte

Con la salida de Fornasari, los dirigentes de Central Norte iniciarán la búsqueda de su reemplazante: "La idea es que el nuevo técnico esté antes de fin de mes, y que desde diciembre ya trabaje con el plantel", contó una fuente dirigencial a El Tribuno.

Uno de los DT con el que conversarán dirigió a un equipo que fue rival de Central Norte en la zona B de la Primera Nacional, en la temporada que está finalizando.

