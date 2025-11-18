Alerta sífilis: los casos se incrementaron un 20,5% en Argentina

La sífilis es una infección causada por bacterias que, la mayoría de las veces, se transmite por contacto sexual y en Argentina los casos se incrementaron en un 20,5% en relación al mismo período de 2024.

Así se desprendió de un informe del Boletín Epidemiológico Nacional (BEN), que indicó que desde 2011 se inicia una etapa de incremento constante, que se acelera de forma marcada a partir de 2015, mientras que entre 2015 y 2019 el número de casos notificados se triplica, reflejando una intensificación sostenida del patrón ascendente.

En tanto, en 2025 se registró un incremento del 20,5% respecto del mismo período de 2024, con un total de 36.702 casos en la población general y en el análisis por jurisdicción, las provincias con mayor aumento porcentual interanual en sus tasas son Neuquén (110%), Entre Ríos (72%), y Tierra del Fuego (57%).

En contraste, se observan descensos relevantes en Formosa (42%), San Luis (18%), La Pampa (14%), y Santa Fe (2%), aunque en general se trata de jurisdicciones con menor volumen absoluto de casos.

La mayor carga de enfermedad se concentró en personas de entre 15 a 39 años representando un 76% del total de casos, mientras que en el rango etario donde se observaron las tasas más elevadas del período analizado corresponden al grupo de 20 a 24 años y al de 25 a 29 años.

En segundo lugar, el grupo de 30 a 34 años presentó también una carga elevada con una tasa general de 146,7 por 100.000 habitantes, seguido por el grupo de 15 a 19 años con una tasa general de 108,2 por 100.000 habitantes y, a partir de los 35 años, se observa una disminución progresiva tanto en casos como en tasas, patrón que resulta más marcado en mujeres.

La cartera sanitaria indicó que el incremento de casos de nuestro país se enmarca en un contexto de aumento a nivel global y regional con mayor intensidad en poblaciones jóvenes y en mujeres en edad fértil.

Ante este escenario, el Mnisterio de Salud viene trabajando con las jurisdicciones para fortalecer la vigilancia epidemiológica y la sistematización de información a fin de anticipar escenarios para la toma de decisiones oportunas.

Además, la entidad sostiene el análisis periódico de las notificaciones de sífilis en la población general, embarazadas y expuestos perinatales que permite la caracterización de las poblaciones más afectadas, revisión oportuna de las capacidades de tamizaje, detección de brotes y evaluación de la respuesta sanitaria.

Por otro lado, el citado Ministerio distribuye reactivos para pruebas rápidas y penicilina benzatínica a las provincias a fin de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de los casos confirmados. Cabe destacar que el sistema de distribución implementado responde a una lógica de abastecimiento continuo, basada en el monitoreo de consumos provinciales, la demanda proyectada y la priorización de jurisdicciones con mayor carga de enfermedad.

En el mismo sentido, se trabaja para fortalecer el uso de pruebas rápidas para sífilis en el primer nivel de atención promoviendo la pesquisa temprana y la reducción de barreras en el acceso al diagnóstico. Este tipo de pruebas permite tener resultados en pocos minutos, facilitando la toma de decisiones inmediatas y mejorando la captación oportuna de las personas afectadas.