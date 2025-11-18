Decomisan más de 12 kilos de cocaína distribuida en un aire acondicionado

Efectivos de la Sección "Aguas Blancas" dependiente del Escuadrón 20 “Orán” se encontraban realizando una patrulla pedestre cuando fueron advertidos por personal del Sistema Tecnológico de Vigilancia “SITEVIF” que por un paso no habilitado se encontraba una persona transportando un bulto de grandes dimensiones sobre sus espaldas, por lo que los gendarmes se acercaron al mismo.

En ese momento el ciudadano, al advertir la presencia del personal de la Fuerza, arrojó al suelo una caja de un aire acondicionado y emprendió una veloz huida hacia la zona montuosa.

Los funcionarios efectuaron un corte en la caja y visualizaron en su interior a través de la reja de metal del motor, varios paquetes de color amarillo, por lo que informaron a la Fiscalía Federal Descentralizada de Orán quien orientó el registro exhaustivo del artefacto.

Al realizar la apertura de la unidad externa (motor) se constató la existencia de 13 paquetes rectangulares que contenían cocaína. Se decomisó un total de 12 kilos 730 gramos.

La Fiscalía interviniente dispuso el secuestro de la droga y que se lleven a cabo las actuaciones correspondientes.