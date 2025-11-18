Confirman el procesamiento de Alberto Fernández

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gestión.

A raíz de esta decisión judicial Alberto Fernández está cada vez más cerca de ser enviado a juicio oral y público.

En este mismo acto judicial también fueron procesador Héctor Martínez Sosa, broker y de muy cercana relación con Fernández, y su esposa maría Cantero que cumplía el rol de secretaria privada del ex primer mandatario.