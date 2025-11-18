 imagen

Confirman el procesamiento de Alberto Fernández

Con esta confirmación de procesamiento, el expresidente ya puede ser enviado a juicio oral. 

Argentina

18 / 11 / 2025

 

La Cámara Federal de Comodoro Py confirmó el procesamiento del expresidente Alberto Fernández en el marco de la causa de corrupción por la contratación de seguros durante su gestión.

A raíz de esta decisión judicial Alberto Fernández está cada vez más cerca de ser enviado a juicio oral y público.

En este mismo acto judicial también fueron procesador Héctor Martínez Sosa, broker y de muy cercana relación con Fernández, y su esposa maría Cantero que cumplía el rol de secretaria privada del ex primer mandatario.

