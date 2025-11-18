Operativo oftalmológico: Ver para Ser Libres pasó por Nazareno

El ministro de Desarrollo Social, Mario Mimessi, participó de un nuevo operativo oftalmológico "Ver para Ser Libres" en el municipio de Nazareno. En esta oportunidad se entregaron 71 anteojos y se realizaron más de 84 atenciones oftalmológicas. En esta oportunidad la actividad contó también con la presencia del intendente José Yugra, funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Los alumnos participantes de este operativo fueron de escuelas de la zona.

Este programa nacional se gestionó ante el Ministerio de Capital Humano para visitar los municipios de altura y por ello, en esta oportunidad se utilizó una trafic, para poder acceder a estos municipios. Esta, es la tercera visita en poco más de un año por los municipios de la provincia de Salta entregando más de 5 mil anteojos sin costo a niños en edad escolar.

El cronograma de visitas programadas co tinúa de la siguiente manera: 19 de noviembre Iruya el 20 de noviembre. Además, el 25 el operativo estará en La Caldera, el 26 y 27 en Tolar Grande.

El antecedente

Desde su lanzamiento, el programa ha logrado visitar 54 de los 60 municipios en total, alcanzando a más de 5.000 niños que cursan la educación primaria en zonas rurales de difícil acceso. En la edición de septiembre, se entregaron más de 2.800 anteojos, y en junio, más de 2.220, lo que demuestra el compromiso del gobierno provincial y nacional en ofrecer soluciones efectivas a las necesidades de la infancia.

La traffic está equipada con laboratorio móvil y una variedad de 100 marcos de anteojos, lo que permitirá realizar lentes adaptados a las necesidades de los niños de 6 a 12 años que ya pasaron por un tamizaje previo en las escuelas rurales. Este operativo no solo representa un apoyo vital para las familias, sino que también reafirma el compromiso del gobierno en brindar atención y recursos a quienes más lo necesitan.