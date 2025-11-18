Se remitió a la Legislatura los cambios en la estructura del Gobierno

El Poder Ejecutivo provincial remitió a la Legislatura el proyecto de ley que redefine la estructura ministerial, proponiendo una organización compuesta por ocho Ministerios, una Jefatura de Gabinete de Ministros y la Secretaría General de la Gobernación, con el propósito de fortalecer la coordinación interna, optimizar la distribución de responsabilidades y mejorar el desempeño general de la administración provincial.

Se prevé la incorporación dentro de las competencias del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo de los aspectos relacionados a Justicia, que antes formaban parte del Ministerio de Seguridad, a fin de que este último esté totalmente centrado en la seguridad provincial y la prevención del delito.

Otro cambio previsto esta relacionado con el Ministerio de Producción y Minería, que refleja la creciente relevancia de la actividad minera en la economía provincial y la firme decisión del Gobierno de coadyuvar al desarrollo del sector por los beneficios que el mismo implica para la Provincia en su conjunto.