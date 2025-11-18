La Policía detuvo a ocho hombres integrantes de una banda de falsos cambistas

La Policía de Salta por medio de la Dirección General de Investigaciones puso a disposición de la Justicia a ocho personas que serían integrantes de una organización criminal que operaba bajo la modalidad de falsos cambistas, captando a las víctimas para concretar falsas operaciones de cambio de monedas. La investigación inició a raíz de dos intervenciones por robo calificado por el uso de arma de fuego en Capital.

Durante el avance de la investigación, efectivos de la División Delitos contra la Propiedad incorporaron elementos de convicción que demostraron la modalidad bajo la cual actuaban, identificando a sus integrantes.

Esta madrugada, más de cincuenta efectivos, entre investigadores a cargo de la causa y Unidades Especiales irrumpieron doce viviendas ubicadas en la zona sudeste de Capital. Detuvieron a ocho hombres y secuestraron armas de fuego, dinero, vehículos y elementos que habrían sido adquiridos con el dinero sustraído al momento del hecho.

Cabe destacar que, una de las personas fue detenido por homicidio en grado de tentativa y resistencia a la autoridad.

Además, con la intervención de la Dirección General de Drogas Peligrosas secuestraron alrededor de 4500 dosis de drogas.

La investigación fue realizada bajo la dirección y control de la Dra. María Eugenia Guzmán y el Dr. Christian Medina de la Unidad Fiscal contra Robos y Hurtos, mientras que las medidas judiciales fueron autorizadas por el Juzgado de Garantías 8.

El operativo fue supervisado por el subjefe de Policía, Walter Toledo y el director general de Investigaciones, Oscar Chocobar.