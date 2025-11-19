 imagen

Buscan intensamente a una joven desaparecida en Atocha III

La Policía de Salta activó el Protocolo de búsqueda para dar con Alejandra Lara Marine, de 21 años, quien falta de su hogar en barrio Atocha III desde el pasado 16 de noviembre.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Alejandra mide 1,50 metros, es de contextura delgada y tiene un piercing en la boca. Al momento de su desaparición vestía remera negra, short de jean y zapatillas negras.

Ante cualquier información, se solicita comunicarse urgente al Sistema de Emergencias 911.

 

