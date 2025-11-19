Buscan intensamente a una joven desaparecida en Atocha III
La Policía de Salta activó el Protocolo de búsqueda para dar con Alejandra Lara Marine, de 21 años, quien falta de su hogar en barrio Atocha III desde el pasado 16 de noviembre.
19 / 11 / 2025
Alejandra mide 1,50 metros, es de contextura delgada y tiene un piercing en la boca. Al momento de su desaparición vestía remera negra, short de jean y zapatillas negras.
Ante cualquier información, se solicita comunicarse urgente al Sistema de Emergencias 911.