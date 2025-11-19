 imagen

EN VIVO 19:00 a 20:00 HRS

Punto de Encuentro

Conducción: Lorena Medina

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Una mujer fue atropellada esta mañana en el Barrio Santa Ana

Fue derivada al hospital con golpes en la cabeza. El accidente ocurrió cerca de las 7:30 en la primera cuadra de la calle Valle.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 911 alertaron sobre la situación. 

Rápidamente la policía y una ambulancia llegaron al lugar y encontraron a la mujer mayor de edad herida y un automóvil. 

Fue trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y politraumatismo. 

El automovilista resultó ileso. Se realizaron desvíos en la zona mientras trabajaban los peritos.

 

