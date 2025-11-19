Una mujer fue atropellada esta mañana en el Barrio Santa Ana
Fue derivada al hospital con golpes en la cabeza. El accidente ocurrió cerca de las 7:30 en la primera cuadra de la calle Valle.
19 / 11 / 2025
Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 911 alertaron sobre la situación.
Rápidamente la policía y una ambulancia llegaron al lugar y encontraron a la mujer mayor de edad herida y un automóvil.
Fue trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y politraumatismo.
El automovilista resultó ileso. Se realizaron desvíos en la zona mientras trabajaban los peritos.