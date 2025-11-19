Una mujer fue atropellada esta mañana en el Barrio Santa Ana

Los pedidos de auxilio al Sistema de Emergencias 911 alertaron sobre la situación.

Rápidamente la policía y una ambulancia llegaron al lugar y encontraron a la mujer mayor de edad herida y un automóvil.

Fue trasladada al hospital San Bernardo con diagnóstico de traumatismo encéfalo craneano y politraumatismo.

El automovilista resultó ileso. Se realizaron desvíos en la zona mientras trabajaban los peritos.