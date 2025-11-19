Desarticulan una banda de cambistas truchos: Un sujeto resistió a tiros a la policía
Este miércoles se realizaron dos allanamientos en la zona sudeste de la ciudad en busca de una banda de falsos cambistas y hubo ocho detenidos. Secuestraron armas de fuego, drogas, dinero, vehículos y otros elementos.
Salta Hoy
19 / 11 / 2025
Desde las 5 de la mañana, la policía llevó a cabo los operativos relacionados con robos de dinero en efectivo, que generalmente eran dólares.
La modalidad de la banda era buscar el cambio o compra de moneda extranjera, arreglaban una operación y determinaban un lugar de encuentro.
Cuando estaban en esas circunstancias aparecían sujetos encapuchados con armas, golpeaban a las víctimas y robaban el dinero.
Durante uno de los allanamientos en el barrio Santa Cecilia, un sospechoso comenzó a disparar contra los policías cuando ingresaron al domicilio.
Los uniformados también respondieron con detonaciones intimidatorias.
El hombre ingresó a la casa y tuvo tiempo hasta de colocarse un chaleco antibalas y continuó disparando contra los agentes.
En el momento que el sujeto intentó recargar el arma, los efectivos del GOPAR lograron interceptar a este hombre de unos 40 años, y le arrebataron una pistola 9 milímetros.
Fue detenido sin causar heridos, aunque en los bloques de la tapia quedaron las evidencias de los impactos de bala.
Le secuestraron más de 100 cartuchos 9 mm y se le suma una causa por tentativa de homicidio y atentado a la autoridad.