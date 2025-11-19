Desarticulan una banda de cambistas truchos: Un sujeto resistió a tiros a la policía

Desde las 5 de la mañana, la policía llevó a cabo los operativos relacionados con robos de dinero en efectivo, que generalmente eran dólares.

La modalidad de la banda era buscar el cambio o compra de moneda extranjera, arreglaban una operación y determinaban un lugar de encuentro.

Cuando estaban en esas circunstancias aparecían sujetos encapuchados con armas, golpeaban a las víctimas y robaban el dinero.

Durante uno de los allanamientos en el barrio Santa Cecilia, un sospechoso comenzó a disparar contra los policías cuando ingresaron al domicilio.

Los uniformados también respondieron con detonaciones intimidatorias.

El hombre ingresó a la casa y tuvo tiempo hasta de colocarse un chaleco antibalas y continuó disparando contra los agentes.

En el momento que el sujeto intentó recargar el arma, los efectivos del GOPAR lograron interceptar a este hombre de unos 40 años, y le arrebataron una pistola 9 milímetros.

Fue detenido sin causar heridos, aunque en los bloques de la tapia quedaron las evidencias de los impactos de bala.

Le secuestraron más de 100 cartuchos 9 mm y se le suma una causa por tentativa de homicidio y atentado a la autoridad.