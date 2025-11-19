 imagen

EN VIVO 18:00 a 19:00 HRS

Pulso Gremial

Conducción: Javier González

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Comenzó el armado de Navidad Azul en la Plaza Belgrano

El pesebre gigante se instala como todos los años en la plaza ubicada frente a la Central de Policía.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El espectáculo quedará oficialmente inaugurado el 8 de diciembre. 

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO