Lanzaron el regional de Triatlón 2025

Se llevará a cabo el 30 de noviembre en la ciudad de Salta con la presencia de atletas de Jujuy, Salta, Tucumán y Santiago del Estero.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

Luis Calvetti, secretario de Deportes del Gobierno de Jujuy habló esta mañana en la conferencia de prensa.

Dijo que el evento busca empoderar la región ofreciendo nuevos espacios deportivos para los atletas locales y evitando que tengan que viajar para competir.

El funcionario jujeño destacó la importancia de trabajar en conjunto con las provincias para implementar nuevas políticas públicas.

El Triatlón de la Cumbre se realizará el domingo 30 de noviembre, partiendo desde el balneario Carlos Xamena. Como el año pasado, habrá tres modalidades: triatlón, biatlón y la subida al cerro San Bernardo.

 

