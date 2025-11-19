Piden prisión preventiva para un conductor alcoholizado que atropelló y mató a un joven

El fiscal penal 2 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas en turno, Gabriel González, imputó de forma provisional a un hombre de 49 años como autor del delito de homicidio culposo en accidente de tránsito calificado por la fuga del causante y por conducir con un nivel de alcoholemia igual o superior a 1 g/l.

Durante la audiencia de imputación, fue asistido por un defensor particular y se abstuvo de declarar. Desde la Fiscalía se solicitó ante el Juzgado de Garantías interviniente, su prisión preventiva.

El pasado martes 11 de noviembre por la noche, sobre avenida del Carnaval de la ciudad de Salta, el acusado conducía un automóvil con un nivel de alcoholemia de 1.26 g/l, cuando habría invadido el carril contrario y colisionó de frente con una motocicleta que circulaba en sentido contrario, causando que su conductor resulte gravemente herido.

Liquín fue trasladado al hospital San Bernardo, donde falleció por TEC grave y politraumatismo.

Por su parte, el conductor del automóvil, intentó darse a la fuga hacia un descampado, lo que fue impedido por un efectivo policial que se encontraba en el lugar.

El fiscal González aseguró que se encuentran en cumplimiento todas las medidas pertinentes, que permitirán esclarecer lo sucedido.

Omar Sosa, abogado de la familia de la víctima, comentó que los próximos días se buscará agregar otro agravante a la calificación. “El autor realizó la acción con una negligencia extrema, es decir que sabía que iba a causar un daño a terceros y no le importó”, expresó.

“La familia está destruida, Santi era un chico muy querido y estaba juntando dinero para viajar con su familia ”, dijo Sosa.

El abogado comentó que los allegados de Santiago están organizando una marcha para pedir justicia por su muerte el próximo domingo con la concentración en Parque de la Familia”.