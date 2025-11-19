Buscan tentar a más turistas para el verano salteño

Indicó que se preparan promociones con descuentos para alojamientos, gastronomía, traslados y experiencias.

Por otro lado comentó que el turismo emisivo -salteños que viajan al exterior- aumentó un 21 por ciento este año.

Finalmente comentó que las reservas hoteleras para este fin de semana extra largo van del 53 al 70 por ciento.

“Estamos confiados en que el número crecerá porque muchas veces se dan las reservas de último momento”, comentó.