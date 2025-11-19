 imagen

El simulacro de sismo e incendio del mercado Cofruthos se llevó a cabo con éxito

La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el tiempo del operativo fue de entre 15 y 20 minutos.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Participaron más de 170 personas y hubo cuatro supuestas víctimas involucradas. La hipótesis fue un sismo de gran escala con principio de incendio.

Desde la comuna confirmaron que seguirán realizando simulacros en diferentes lugares, con el objetivo de preparar a las personas para cualquier emergencia.

 

