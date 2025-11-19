El simulacro de sismo e incendio del mercado Cofruthos se llevó a cabo con éxito
La Subsecretaría de Protección Ciudadana informó que el tiempo del operativo fue de entre 15 y 20 minutos.
Salta Hoy
Participaron más de 170 personas y hubo cuatro supuestas víctimas involucradas. La hipótesis fue un sismo de gran escala con principio de incendio.
Desde la comuna confirmaron que seguirán realizando simulacros en diferentes lugares, con el objetivo de preparar a las personas para cualquier emergencia.