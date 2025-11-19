Más de 3 mil personas disfrutaron de la última Suelta de Libros del año

Ayer por la tarde, en plaza Güemes, se realizó la última Suelta de Libros del 2025, organizada por la Municipalidad de Salta, con gran convocatoria de vecinos.

Los presentes pudieron elegir entre más de 6000 ejemplares, que se agotaron. El intendente, Emiliano Durand se acercó al lugar y compartió un momento con los presentes.

Hubo más de 3 mil personas a lo largo de la jornada, en lo que fue la 5ta edición de la Suelta. Cabe destacar que, como es de costumbre, fue totalmente gratuita, solo hubo que acercarse al lugar y elegir el material.

«Estamos felices de que la gente se haya acercado y se haya llevado su libro. De esta manera colaboramos con una gran parte de la comunidad», dijo Lourdes Roldán, subsecretaria de Paseos de Compras.

Por otro lado, Esteban Carral, secretario de Espacios Públicos y Protección Ciudadana, expresó que «es muy importante realizar este tipo de eventos y que todos tengan éxito, del primero al último. Eso quiere decir que hay que repetirlo el año que viene».

Mientras que el escritor Eduardo Ceballos, remarcó la importancia de la lectura y de inculcar la misma en los jóvenes; aseguró que este evento es una gran posibilidad para hacerlo.

Los vecinos agradecieron a la Municipalidad y al intendente por la iniciativa y se acercaron con gran felicidad a elegir los libros que les gustaban y que necesitaban.

Como en las ediciones pasadas, no solo estuvo la Suelta, sino que también contó con diferentes atractivos de la mano de la Agencia Cultura Activa, como la actuación de la Banda de Música Municipal “25 de mayo” que brindó un repertorio clásico. Además en esta ocasión, el grupo “Vení contá” susurraron coplas.

Desde el área confirmaron que habrá más ediciones y que se llegará a diversas zonas de la ciudad.