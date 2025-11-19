Tomar antibióticos sin indicación médica es un riesgo para la salud de todos

En el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre el Uso de los Antibióticos, que se celebra del 17 al 23 de noviembre, el Ministerio de Salud Pública informa a la comunidad que los antibióticos deben usarse responsablemente dado que la automedicación pone en riesgo la salud de las personas.

Por ello es importante usar antibióticos únicamente si lo receta un médico o un odontólogo. Además, deben tomarse siguiendo las indicaciones en cuanto a la duración del tratamiento, dosis y horarios de toma.

Los antibióticos son medicamentos que sirven para curar infecciones producidas por bacterias y en algunas ocasiones para prevenirlas. Existe una amplia variedad y cada uno sirve –específicamente- para determinado tipo de bacterias.

Cuando una persona toma un antibiótico sin indicación médica, puede provocar cambios en las bacterias que las vuelven resistentes a los medicamentos.

El mal uso y el abuso de antibióticos hacen que las bacterias cambien y aprendan a disminuir el efecto de esos medicamentos, y que éstos ya no sean eficaces para tratar infecciones. Por eso siempre deben utilizarse bajo prescripción médica.

El lema establecido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para esta semana en 2025 es “Actuar ahora: Proteger nuestro presente, asegurar nuestro futuro” con el que se busca aumentar la conciencia y la comprensión sobre la resistencia a los antimicrobianos y promover el uso prudente de los mismos.

Argentina cuenta con la Ley Nacional 27.680 de Prevención y Control de la Resistencia a los Antimicrobianos, que obliga a los farmacéuticos a dispensar antibióticos bajo receta. Esa receta debe ser archivada y de esa manera se asegura que los pacientes obtengan el antibiótico cuando realmente es necesario.

Cómo prevenir infecciones y evitar el mal uso de antibióticos

Es importante tener en cuenta algunos consejos sencillos para evitar una enfermedad

*Lavar las manos frecuentemente con agua y jabón.

*Evitar el contacto con personas enfermas en los períodos de contagio.

*Tener al día las vacunas del Calendario Nacional de Vacunación.

*Sostener la lactancia materna.

*Usar preservativo en todas las relaciones sexuales.