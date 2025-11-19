La Feria de Arte Salta 2025: inaugura el viernes con más de 200 artistas convocados

La Feria de Arte Salta inaugura su segunda edición, que se desarrollará del 21 al 23 de noviembre, de 17 a 22, en el Condominio La Trinidad de San Lorenzo Chico, con entrada libre y gratuita. Este año, la propuesta reúne exposición y venta de obras de más de 200 artistas de todo el país, charlas a cargo de especialistas, presentaciones editoriales, música en vivo y una variada oferta gastronómica que acompaña el recorrido.

El corazón de la feria estará en las 33 galerías provenientes de distintas provincias, donde el público podrá conocer y adquirir obra contemporánea. A este circuito se suma una serie de actividades pensadas para acercar al público al universo del arte, el coleccionismo y el periodismo cultural. Entre los invitados especiales figuran periodistas, coleccionistas, curadores, editores y galeristas que compartirán su experiencia y miradas en diversas instancias de diálogo.

La apertura al público será el viernes 21 a partir de las 17 h. A las 18 está prevista la presentación del e-book de la artista salteña Roxana Ramos, con la participación de Adriana Musitano, editora, y Adriana Almada, investigadora y curadora, quienes profundizarán en el proceso creativo de la autora y en los aportes de su obra. Más tarde, a las 19 h, se realizará un panel de periodistas integrado por Elisa Cárdenas, reconocida crítica cultural chilena; Gabriel Levinas, periodista, coleccionista y artista; María Paula Zacharias, periodista especializada en arte; y Alicia de Arteaga, referente del periodismo cultural. La mesa estará moderada por Virginia Blaquier y propondrá un intercambio sobre los desafíos y transformaciones del campo artístico en la región.

La experiencia de la feria se completa para su jornada inaugural con la participación de seis foodtrucks que ofrecerán distintas alternativas gastronómicas: Vové, Lilios, Chipacitos Salta, Jarrito Café, Crepas y cocktails a cargo de Changarro, una propuesta que busca acompañar la visita y propiciar un espacio de encuentro entre familias, amigos y amantes del arte.

Cronograma fin de semana

Sábado 22

17 hs: Apertura al público

18 hs: Presentación del libro de los coleccionistas Joaquín Rodríguez y Abel Guaglianone, “Una casa. La casa”.

18.45 hs: Charla del coleccionista Juan Cambiaso. Presenta: Esteban Drincovich

19.30 hs: Panel de coleccionistas: Cristian Oschilewski, Gabriel Werthein, Carlos Stia, Renato Rabbi-Baldi. Modera: Alfredo Muñoz

20.30 hs: Entrega de premios

Premio Accionarte – Homenaje a un coleccionista, Premio In Situ, Premio Fausto, Beca Gachi Prieto.

21.30 hs: DJ en vivo

Domingo 23

17 hs: Apertura al público

18 hs: Presentación de libros Modesta Editorial, a cargo de Hernán Ulm y Marcelo Ibarra.

18.45 hs: Panel Desarrolladores Inmobiliarios y el arte

Jonás Beccar Varela, Gerardo Azcuy, Carlos Dakak, Alfonso Asensio Albino. Modera: Claudia Lamas

19.15 hs: Panel de galeristas

Guido Yannito (Remota), Mariana Sabeh (Biomba), Alejandro Sasha Davila (Sasha D), Lucrecia Cornejo (Diderot.art). Moderador: Ana Benedetti

20 hs: Conferencia Magistral de Adriana Almada

21 hs: Música en vivo con el Coro Cantar