 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Adultos 2000: más de 1300 personas se inscribieron para terminar el secundario

Las clases comenzarán en febrero de 2026. Desde el municipio, se brindará todo el material de estudio en formato digital y habrá asistencia académica para el desarrollo de trabajos prácticos, proyectos y para el seguimiento de cada trayecto formativo.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

Con una gran convocatoria, más de 1300 personas se acercaron a la Escuela de Emprendedores para completar el trámite de inscripción para el programa de terminalidad educativa Adultos 2000.

Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora General de la Escuela de Emprendedores, destacó la masiva participación y el trabajo conjunto de los equipos municipales: “Ahora comienza la etapa de verificación y carga en el sistema, para que en febrero puedan iniciar el cursado y avanzar en la terminalidad de sus estudios. Cada inscripto ya cuenta con un usuario personal generado mediante el enlace oficial, a través del cual recibieron la confirmación por correo electrónico”.

Cabe recordar, que desde la Municipalidad se brindará todo el material de estudio en formato digital y habrá asistencia académica para el desarrollo de trabajos prácticos, proyectos y para el seguimiento de cada trayecto formativo.

Durante las tres jornadas de inscripción, se pudo observar diversidad de perfiles de los participantes. El equipo de la Dirección de Adultos Mayores acompañó a las personas de mayor edad, quienes tuvieron prioridad en la atención. Entre los asistentes hubo vecinos con distintas historias de vida, personas con discapacidad y un notable número de jóvenes que buscan concluir su formación secundaria.

En ese sentido, uno de los postulantes destacó la oportunidad que ofrece el programa: “Me quedaron materias pendientes y vine a inscribirme para poder rendirlas. Me parece muy buena esta iniciativa porque veo mucha gente de diferentes edades con ganas de terminar sus estudios”, expresó Esteban.

De esta manera, la Municipalidad cerró con éxito una nueva instancia de inscripción, reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y el acompañamiento a los vecinos que buscan salir adelante.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO