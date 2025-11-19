Adultos 2000: más de 1300 personas se inscribieron para terminar el secundario

Con una gran convocatoria, más de 1300 personas se acercaron a la Escuela de Emprendedores para completar el trámite de inscripción para el programa de terminalidad educativa Adultos 2000.

Al respecto, Claudia Vilte, coordinadora General de la Escuela de Emprendedores, destacó la masiva participación y el trabajo conjunto de los equipos municipales: “Ahora comienza la etapa de verificación y carga en el sistema, para que en febrero puedan iniciar el cursado y avanzar en la terminalidad de sus estudios. Cada inscripto ya cuenta con un usuario personal generado mediante el enlace oficial, a través del cual recibieron la confirmación por correo electrónico”.

Cabe recordar, que desde la Municipalidad se brindará todo el material de estudio en formato digital y habrá asistencia académica para el desarrollo de trabajos prácticos, proyectos y para el seguimiento de cada trayecto formativo.

Durante las tres jornadas de inscripción, se pudo observar diversidad de perfiles de los participantes. El equipo de la Dirección de Adultos Mayores acompañó a las personas de mayor edad, quienes tuvieron prioridad en la atención. Entre los asistentes hubo vecinos con distintas historias de vida, personas con discapacidad y un notable número de jóvenes que buscan concluir su formación secundaria.

En ese sentido, uno de los postulantes destacó la oportunidad que ofrece el programa: “Me quedaron materias pendientes y vine a inscribirme para poder rendirlas. Me parece muy buena esta iniciativa porque veo mucha gente de diferentes edades con ganas de terminar sus estudios”, expresó Esteban.

De esta manera, la Municipalidad cerró con éxito una nueva instancia de inscripción, reafirmando su compromiso con la educación, la inclusión y el acompañamiento a los vecinos que buscan salir adelante.