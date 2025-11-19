El intendente recibió al embajador de Chile para fortalecer la cooperación bilateral

El intendente, Emiliano Durand recibió, en el Centro Cívico Municipal, al embajador de Chile en Argentina, José Antonio Viera Gallo, quien visitó la ciudad en el marco del VII Congreso del Consejo Federal de Estudios Internacionales (CoFEI). Durante la reunión, ambas autoridades destacaron la histórica vinculación entre Salta y el país vecino, y coincidieron en la necesidad de seguir fortaleciendo los lazos de cooperación.

Al respecto, Bruno Masciarelli, coordinador de Relaciones Internacionales de la Municipalidad, valoró el encuentro y remarcó que la ciudad de Salta mantiene una activa agenda de integración con Chile. “Estamos muy contentos por este intercambio. Ya estamos hermanados con Antofagasta y avanzamos en nuevos hermanamientos con otras ciudades chilenas. La relación entre Chile y nuestra ciudad crece cada día más”, afirmó el funcionario.

Por su parte, el embajador José Antonio Viera Gallo, resaltó que el encuentro “fue una reunión de hermanos”, haciendo hincapié en la cercanía cultural, social y económica entre Salta y Chile. En este sentido, destacó la importancia de mejorar los pasos fronterizos ante el crecimiento de la actividad minera y el intercambio comercial entre ambas regiones.

Durante el encuentro, además, el diplomático fue declarado Huésped de Honor de la ciudad de Salta, reconocimiento que agradeció profundamente por el valor que representa.

También estuvo presente Cristián Oschilewski Lucares, cónsul de Chile en Salta, quien acompañó la visita oficial y destacó la importancia del trabajo conjunto para potenciar oportunidades entre ambos territorios.