 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Fogasal: presentaron los detalles del fondo que potenciará inversiones y competitividad

Fue ante cámaras empresariales, pymes y comerciantes. La iniciativa, convertida en ley semanas atrás, otorgará avales para respaldar operaciones crediticias.

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

En un encuentro realizado en la Cámara de Comercio, la coordinadora Financiera del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo, Natalia Suppa, y el secretario de Industria, Comercio y Empleo del Ministerio de Producción y Desarrollo Sustentable, Rodrigo Monzo, presentaron ante cámaras empresariales, pymes y comerciantes los alcances de Fogasal, una herramienta para potenciar el financiamiento productivo y la inclusión financiera.

“Este fondo tiene como principal función el otorgamiento de avales para respaldar operaciones crediticias. Su intervención se produce cuando una empresa, al solicitar un préstamo bancario, carece del suficiente respaldo patrimonial exigido. Ante la imposibilidad de proporcionar esta garantía por sí misma, Fogasal está facultado para concederlo, actuando como garante y facilitando el acceso al financiamiento”, explicó Suppa.

Se operará bajo la figura de un fideicomiso administrado por una fiduciaria, que será la encargada de gestionar las solicitudes de garantía de los interesados antes de agilizar el contacto con las entidades de crédito. Se proyecta que el instrumento comenzará a operar a inicios del próximo año, con el objetivo de dotar de competitividad a las distintas compañías, atraer inversiones, generar confianza, y consolidar a Salta como un polo de desarrollo económico en el norte argentino.

El presidente de la Cámara, Gustavo Herrera, destacó la "urgente necesidad de contar con este instrumento clave para la sostenibilidad y el crecimiento de nuestras pymes, sobre todo en este contexto”. 

Acompañaron la presentación el coordinador General del Ministerio de Gobierno, Javier Solá, y el consultor en el armado de fondos de garantías provinciales, Sergio Pereda.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO