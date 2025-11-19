Expo Técnica 2025: Celebró el talento y la innovación de los estudiantes salteños

El Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma fue el escenario de la Expo Técnica 2025: "Un Camino hacia la Innovación", un encuentro que reunió hoy el talento y la capacidad de invención de más de 250 estudiantes y docentes de escuelas técnicas de toda la provincia.

El acto de apertura, contó con la presencia de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales y del intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, junto a autoridades ministeriales, del Ejecutivo municipal, gremiales, del sector empresarial y legislativas.

La Ministra de Educación destacó el orgullo que representan los estudiantes técnicos para Salta: "Nuestros alumnos son objeto de orgullo. Son el presente de Salta", afirmó, resaltando logros nacionales e internacionales obtenidos recientemente.

La jornada, organizada por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), sirvió para visibilizar los proyectos productivos, tecnológicos e innovadores que los alumnos desarrollan en sus instituciones. Reflejan principalmente, vinculación directa con la identidad salteña y con la solidaridad, con mejoras para sus comunidades.

Agroindustria, electromecánica, construcción, gestión y producción textil, tecnología en alimentos, informática, química, producción artesanal son algunas de las orientaciones de las escuelas técnicas.



La Expo Técnica también fortaleció la vinculación entre educación y trabajo. Los estudiantes tuvieron un espacio privilegiado para interactuar con representantes de empresas locales y con instituciones de educación superior.

El intendente Sergio Ramos durante la apertura, se refirió a la importancia que tiene para su gestión la Educación y manifestó su alegría por recibir en Rosario de Lerma a la Expo Técnica y “celebrar el ingenio y la creatividad de estudiantes de toda la provincia“.

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; el subsecretario de Diseño Curricular e Innovación Pedagógica, Julio Corimayo; el director general de Educación Técnica, Víctor Guerra; la directora general de Nivel Primario, Rosa Saldaña; el director general de Nivel Superior, Carlos Delgado.