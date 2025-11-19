 imagen

EN VIVO 09:00 a 11:00 HRS

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Toda la programación

Expo Técnica 2025: Celebró el talento y la innovación de los estudiantes salteños

La muestra anual reunió, en Rosario de Lerma, a estudiantes de toda la provincia, quienes exhibieron proyectos vinculados al agro, electromecánica, construcción, gestión y producción textil, tecnología en alimentos, entre otras orientaciones. 

Salta Hoy

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El Centro Municipal de Convenciones de Rosario de Lerma fue el escenario de la Expo Técnica 2025: "Un Camino hacia la Innovación", un encuentro que reunió hoy el talento y la capacidad de invención de más de 250 estudiantes y docentes de escuelas técnicas de toda la provincia.

El acto de apertura, contó con la presencia de la ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, Cristina Fiore Viñuales y del intendente de Rosario de Lerma, Sergio Ramos, junto a autoridades ministeriales, del Ejecutivo municipal, gremiales, del sector empresarial y legislativas.

La Ministra de Educación destacó el orgullo que representan los estudiantes técnicos para Salta: "Nuestros alumnos son objeto de orgullo. Son el presente de Salta", afirmó, resaltando logros nacionales e internacionales obtenidos recientemente.

La jornada, organizada por la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional con fondos del Instituto Nacional de Educación Tecnológica (INET), sirvió para visibilizar los proyectos productivos, tecnológicos e innovadores que los alumnos desarrollan en sus instituciones. Reflejan principalmente, vinculación directa con la identidad salteña y con la solidaridad, con mejoras para sus comunidades.

Agroindustria, electromecánica, construcción, gestión y producción textil, tecnología en alimentos, informática, química, producción artesanal son algunas de las orientaciones de las escuelas técnicas.
 
La Expo Técnica también fortaleció la vinculación entre educación y trabajo. Los estudiantes tuvieron un espacio privilegiado para interactuar con representantes de empresas locales y con instituciones de educación superior.

El intendente Sergio Ramos durante la apertura, se refirió a la importancia que tiene para su gestión la Educación y manifestó su alegría por recibir en Rosario de Lerma a la Expo Técnica y “celebrar el ingenio y la creatividad de estudiantes de toda la provincia“.

Estuvieron presentes también, el subsecretario de Educación y Trabajo, Diego López Morillo; el subsecretario de Diseño Curricular e Innovación Pedagógica, Julio Corimayo; el director general de Educación Técnica, Víctor Guerra; la directora general de Nivel Primario, Rosa Saldaña; el director general de Nivel Superior, Carlos Delgado.

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO