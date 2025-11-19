Llega un nuevo “Encuentro de Bandas” al Cabildo y plaza Alvarado

En el marco de los festejos por el Día de la Música, la Municipalidad de Salta invita a la comunidad a disfrutar de dos nuevos “Encuentro de Bandas”.

El primero tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, en el Cabildo Histórico de la Ciudad. El mismo es organizado de manera conjunta con el Ejército Argentino.

Formarán parte: la banda de música de la Policía de Salta “Santa Cecilia”; la banda “Virgen del Carmen” del Servicio Penitenciario; la banda Municipal “25 de Mayo” y la banda militar “Los Infernales” del Ejército Argentino.

Mientras que el segundo será el domingo 23, a partir de las 19 horas, en la Plaza Alvarado, acompañado por la Agencia de Cultura Activa y el Ente de Turismo de la Municipalidad.

La actividad reunirá a vecinos y visitantes, en una jornada especial para celebrar la música en comunidad y disfrutar de un destacado y variado repertorio, con distintos temas musicales, melodías y marchas.

Los asistentes van a tener la oportunidad de conocer a las diferentes bandas y a los músicos que las conforman.