PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Llega un nuevo “Encuentro de Bandas” al Cabildo y plaza Alvarado

En el marco del Día de la Música, los eventos se desarrollarán el viernes 21 y el domingo 23. Las propuestas reunirán a las bandas de la Municipalidad, el Servicio Penitenciario, la Policía de Salta y el Ejército Argentino.

En el marco de los festejos por el Día de la Música, la Municipalidad de Salta invita a la comunidad a disfrutar de dos nuevos “Encuentro de Bandas”.

El primero tendrá lugar el viernes 21 de noviembre, desde las 19 horas, en el Cabildo Histórico de la Ciudad. El mismo es organizado de manera conjunta con el Ejército Argentino. 

Formarán parte: la banda de música de la Policía de Salta “Santa Cecilia”; la banda “Virgen del Carmen” del Servicio Penitenciario; la banda Municipal “25 de Mayo” y la banda militar “Los Infernales” del Ejército Argentino.

Mientras que el segundo será el domingo 23, a partir de las 19 horas, en la Plaza Alvarado, acompañado por la Agencia de Cultura Activa y el Ente de Turismo de la Municipalidad.

La actividad reunirá a vecinos y visitantes, en una jornada especial para celebrar la música en comunidad y disfrutar de un destacado y variado repertorio, con distintos temas musicales, melodías y marchas. 

Los asistentes van a tener la oportunidad de conocer a las diferentes bandas y a los músicos que las conforman. 

