Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

Ya se repavimentaron 25 kilómetros de la ruta provincial 5

Los trabajos se concentran en los sectores más dañados, en el tramo entre Lumbreras y Ceibalito. La obra es impulsada por el gobernador Sáenz para brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo social y productivo.

19 / 11 / 2025

 

La Dirección de Vialidad de Salta informó que ya se repavimentaron 25 kilómetros de los sectores más dañados de la ruta provincial 5 entre Lumbreras y Ceibalito, en el departamento Anta. Esta obra, que busca brindar mayor seguridad vial y potenciar el desarrollo social y productivo, es impulsada por el gobernador Gustavo Sáenz.

Para ejecutar estos trabajos se trasladó la planta asfáltica a Paso de La Cruz, en el municipio de Las Lajitas. En una segunda etapa, se prevé que las tareas se trasladen al tramo entre Luis Burela y General Pizarro.

Desde el organismo provincial detallaron que las tareas consisten en un reciclado del pavimento existente con agregado de cemento, compactación de la base e imprimación, para posteriormente ejecutar la carpeta asfáltica.

Con el objetivo de mejorar la infraestructura vial en todo el territorio, en la zona también se efectúan diversas labores para optimizar el estado de la RP 52 (conocida como Juana Azurduy), la RP 41 y la RP 30.

