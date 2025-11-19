Presentaron el Campeonato Regional de Triatlón NOA

En el Teatro Municipal de la ciudad, se presentó el Campeonato Regional de Triatlón NOA.

En el mismo participarán cuatro provincias (Salta, Tucumán, Santiago del Estero y Jujuy). La primera fecha será el Triatlón de la Cumbre, que se realizará el domingo 30 de noviembre, donde ya hay 620 inscriptos.

El cronograma del campeonato será el siguiente:

– Primera fecha, domingo 30 de noviembre en Salta

– Segunda fecha, domingo 21 de diciembre en Tucumán

– Tercera fecha, 11 de enero en Santiago del Estero

– Cuarta fecha en febrero en Jujuy

Cabe destacar que cada fecha suma puntos para definir al campeón en la última jornada.

«Esto marca una regionalización de distintas actividades deportivas. Entendemos las cuatro provincias que es la forma de que el deporte se desarrolle y también lo hagan nuestros atletas», dijo Ezequiel Barraguirre, presidente de la Agencia Salta Deportes.

Ignacio García Bes, secretario del área de Deportes de la Provincia, recalcó la importancia de estos eventos, para fomentar el deporte local y provincia. Además, destacó el trabajo en conjunto con las demás provincias.

«Deseamos que muchos deportistas se sumen a participar de este campeonato y esperamos a los salteños en febrero en nuestra provincia», dijo Luis Calvetti, secretario de Deportes de Jujuy.

Como el año pasado, habrá tres modalidades en el Triatlón de la Cumbre, partiendo desde el balneario Xamena: triatlón, biatlón (el más clásico y tradicional) y la subida al cerro San Bernardo. Aún quedan cupos para la última modalidad y quienes tengan la intención de participar pueden inscribirse en http://www.bubilo.com.ar/muni

La sección de natación será en el Carlos Xamena y serán 600 metros, de ahí los participantes tomarán las bicicletas para hacer 26 kilómetros de ciclismo. Luego iniciarán la trepada al cerro subiendo por la escalera, bajando por la ruta hasta la plaza 9 de Julio.

Con esta competencia, desde el área, continúan fomentando el deporte y también incrementando el turismo deportivo de la ciudad.