Makintach lamentó que deberá “hacer un duelo muy fuerte” tras ser destituida

La ex jueza Julieta Makintach sostuvo que “amaba la Justicia” tras ser destituida por el Jurado de Enjuiciamiento en el Anexo del Senado bonaerense y lamentó: “Es un duelo muy fuerte que tengo que hacer”.

La mujer dialogó con la Agencia Noticias Argentinas y afirmó: “Tengo claro que después de esto hay algo más lindo que me espera aunque todavía no lo sé”.

En este sentido, Makintach destacó que “hay varias propuestas”, pero “necesita descansar junto a su familia” y “recurrir” a la Corte Suprema para apelar el fallo dictaminado este martes: “Iré en busca de una resolución justa”.

Sin embargo, la ex titular del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de San Isidro y subrogante del TOC N°3 del mismo Departamento Judicial lamentó que ahora deberá atravesar “un duelo muy fuerte”, ya que “amaba la Justicia”.

Además, calificó de “coherentes con la verdad” los pedidos de juicio político presentados por el abogado Rodolfo Baqué -defensor de la enfermera Dahiana Gisela Madrid- contra sus pares Maximiliano Savarino y Verónica Di Tomasso.

La ex magistrada expresó que “así fue y quedó demostrado que ellos sabían” del documental que provocó la nulidad del debate oral y público por la muerte de Diego Armando Maradona (se reanudará el 17 de marzo de 2026).

El escándalo por Justicia Divina estalló a fines de mayo cuando se conocieron imágenes de Makintach, a quien se podía ver mientras manejaba su auto hasta los Tribunales de la calle Ituzaingó 340, mientras caminaba por los pasillos y subía las escaleras del edificio.

A su vez, ofreció una entrevista en su despacho sobre el caso y fue filmada en el recinto donde se llevaban a cabo las audiencias, en las que votó a favor de la expulsión de Baqué y la detención del ex jefe de seguridad de Maradona Julio César Coria.