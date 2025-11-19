 imagen

"Chiqui" Tapia defendió al arbitraje argentino “tan malo no es”

El presidente de la AFA se refirió a las críticas que recibieron los jueces este último fin de semana. 

Deportes

19 / 11 / 2025

 

VER GALERÍA

 

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio ´Chiqui´ Tapia, defendió al arbitraje albiceleste y aseguró que “tan malo no es”.

Tras las escandalosas clasificaciones de Deportivo Madryn a la final de la Primera Nacional y de Barracas Central a los playoffs del Torneo Clausura, el arbitraje argentino quedó en el foco de las críticas nuevamente y dejando un velo de sospechas preocupante de cara a lo que serán las definiciones de la temporada en este fin de noviembre y principio de diciembre.

En este marco, el que salió a defender a los jueces fue el presidente de la AFA, Claudio Tapia, que aseguró: “Los partidos los ganan y los pierden los jugadores, y a veces parece que nunca los pierden ellos, o que los técnicos no se equivocan en los planteos, parece que siempre se pierden porque el árbitro se equivocó. A veces hay que ponerse en el lugar de cada uno. Uno que ve todos los partidos sabe que por ahí hay algún error humano que los medios dejan pasar por alto y no lo muestran. Tan malo el arbitraje argentino no es”.

“Siempre está la sugestión. Siempre existió, desde Grondona con Arsenal. Dicen de Riestra, que estuvo 25 partidos sin perder como local. ¿Cómo lo van a favorecer tantos partidos? También que Aldosivi iba a ser perjudicado porque yo soy sanjuanino. Perdió y San Martín descendió” agregó.

Por último, Tapia afirmó: “Sabemos que también hay errores que son humanos, que cuentan de fracciones de segundo, y que el hincha los ve como algo que perjudica al otro, y siempre se toman de la misma manera. No siempre es culpa del árbitro, porque cuando un equipo pierde es porque el otro lo supera. Seguramente haya errores arbitrales y nosotros trabajamos para corregirlos”.

