PROX. 11:00 a 13:00 HRS

 

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

PROX. 13:00 a 14:00 HRS

 

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Área Chica

Programa Deportivo 

PROX. 15:00 a 16:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 16:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 23:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

PROX. 23:00 a 00:00 HRS

 

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

En Salta buscan endurecer las penas contra los cuidacoches con una nueva reforma

El intendente Emiliano Durand presentó un proyecto de ley para modificar el Código de Contravenciones. Propone aumentar el arresto máximo de 20 a 40 días en casos específicos. La iniciativa busca endurecer las penas contra los "trapitos" tras numerosos reclamos vecinales.

Salta Hoy

20 / 11 / 2025

 

El intendente, Emiliano Durand, junto al senador por Capital, Gustavo Carrizo, y el procurador general, Matías Risso, presentará un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones de la provincia con el fin de agravar las sanciones aplicadas a quienes cobren estacionamiento de manera ilegal. La iniciativa plantea elevar el máximo de arresto hasta 40 días para quienes ejerzan esta actividad, comúnmente conocidos como ‘trapitos’.

“Yo recibo muchos mensajes de los vecinos y uno recurrente tiene que ver con los trapitos. Hemos presentado un proyecto de reforma del Código Contravencional para endurecer las penas”, expresó Durand ante medios de comunicación. En esa línea, agregó: “Cuando hay espectáculos, cuando una persona va a comer o una mujer baja con sus hijos del auto por la noche, aparecen personas para coaccionarla a que pague el estacionamiento indebidamente. Sino, tenés el temor a que te rompan el auto. Esto tiene que acabarse”.

El proyecto propone modificar el artículo 77 del Código Contravencional, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días. También establece que el arresto será de cumplimiento efectivo en casos específicos: cuando la actividad se realice en eventos de concurrencia masiva, cuando la persona afectada sea una mujer, o cuando se detecte la participación de jefes o promotores de estas prácticas.

Por su parte, el senador, Gustavo Carrizo, destacó que otras provincias ya avanzaron en medidas similares y que Salta debe actualizar su normativa: “En muchos casos, el origen de las personas que realizan estas tareas es de lugares en donde ya se reguló este tipo de sanciones. Nos toca en este momento a nosotros”.

Finalmente, Durand señaló que la iniciativa busca fortalecer el trabajo de las instituciones provinciales: “Queremos darle herramientas a la Justicia, los fiscales y la Policía, que vienen haciendo un gran trabajo, y que esto de una vez se acabe. Se trata de asegurar la convivencia y asegurar a Salta como destino turístico, para poder disfrutar la ciudad con tranquilidad”.

 

AM840

FM96.9

