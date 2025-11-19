En Salta buscan endurecer las penas contra los cuidacoches con una nueva reforma

El intendente, Emiliano Durand, junto al senador por Capital, Gustavo Carrizo, y el procurador general, Matías Risso, presentará un proyecto de ley que propone modificar el Código de Contravenciones de la provincia con el fin de agravar las sanciones aplicadas a quienes cobren estacionamiento de manera ilegal. La iniciativa plantea elevar el máximo de arresto hasta 40 días para quienes ejerzan esta actividad, comúnmente conocidos como ‘trapitos’.

“Yo recibo muchos mensajes de los vecinos y uno recurrente tiene que ver con los trapitos. Hemos presentado un proyecto de reforma del Código Contravencional para endurecer las penas”, expresó Durand ante medios de comunicación. En esa línea, agregó: “Cuando hay espectáculos, cuando una persona va a comer o una mujer baja con sus hijos del auto por la noche, aparecen personas para coaccionarla a que pague el estacionamiento indebidamente. Sino, tenés el temor a que te rompan el auto. Esto tiene que acabarse”.

El proyecto propone modificar el artículo 77 del Código Contravencional, elevando el máximo de arresto de 20 a 40 días. También establece que el arresto será de cumplimiento efectivo en casos específicos: cuando la actividad se realice en eventos de concurrencia masiva, cuando la persona afectada sea una mujer, o cuando se detecte la participación de jefes o promotores de estas prácticas.

Por su parte, el senador, Gustavo Carrizo, destacó que otras provincias ya avanzaron en medidas similares y que Salta debe actualizar su normativa: “En muchos casos, el origen de las personas que realizan estas tareas es de lugares en donde ya se reguló este tipo de sanciones. Nos toca en este momento a nosotros”.

Finalmente, Durand señaló que la iniciativa busca fortalecer el trabajo de las instituciones provinciales: “Queremos darle herramientas a la Justicia, los fiscales y la Policía, que vienen haciendo un gran trabajo, y que esto de una vez se acabe. Se trata de asegurar la convivencia y asegurar a Salta como destino turístico, para poder disfrutar la ciudad con tranquilidad”.