Sáenz confirmó con First Quantum la intención de invertir millones y generar empleo

El Gobernador recibió a ejecutivos de la minera para repasar la planificación del proyecto de cobre, oro y molibdeno. Con más del 80% de empleo y 89% de proveedores salteños ya activos en la etapa de estudios, Taca Taca se consolida como una oportunidad histórica para el desarrollo productivo y la economía de la Puna salteña. 

19 / 11 / 2025

 

El gobernador Gustavo Sáenz se reunió con representantes de la minera First Quantum Minerals, la empresa a cargo del proyecto Taca Taca, para analizar los avances de este desarrollo clave y las oportunidades que generará para la provincia. Participaron del encuentro Keith Green, gerente de Asuntos Corporativos de Latam, y Germán Pérez, gerente de Administración y Finanzas de la compañía.

Durante la reunión, la empresa presentó la planificación de las próximas etapas y destacó el potencial de Salta, que se consolida como una de las jurisdicciones mineras con mayor proyección del país.

En la reunión, de la que también participaron el ministro de Gobierno, Derechos Humanos y Trabajo Ricardo Villada y el delegado de Casa de Salta Martín Plaza, se coincidió en que el proyecto Taca Taca es una oportunidad histórica por su capacidad de generar empleo, desarrollo local y encadenamientos productivos en toda la región.

Tras el encuentro, el Gobernador Sáenz destacó el impacto que el proyecto ya tiene en la economía local: en la etapa actual de estudios, en octubre, más del 80% del empleo y el 89% de los proveedores fueron salteños. “Seguimos apostando a inversiones que impulsen el desarrollo sostenible de Salta", afirmó el mandatario provincial.

Inversión Récord y Generación de Empleo Genuino

El Proyecto Taca Taca, ubicado en la Puna salteña, prevé una inversión inicial estimada en USD 3.600 millones y una vida útil proyectada de 32 años, con una producción anual de 250.000 toneladas de cobre, 125.000 onzas de oro y 3.500 toneladas de molibdeno.

El impacto en la creación de empleo será significativo: la etapa de construcción demandará más de 4.000 puestos de trabajo y, una vez en operación, se generarán alrededor de 2.000 empleos directos.

