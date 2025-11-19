La Policía busca a Florencio Mamani

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma para dar con el paradero de Florencio Mamani de 84 años, quien se ausentó de su hogar en Paraje Potrero de Uriburu.

Florencio Mamani es de contextura delgada, tez trigueña y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color azul, remera gris, calzaba crocs color negro

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 0387-4993504, contacto del Destacamento Policial La Silleta.