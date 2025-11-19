 imagen

Sin Filtro

Conducción: Maximiliano Rodriguez y Delia Aguilar

El mediodía de Radio Salta

El mediodía de Radio Salta, con Daniel Chocobar, Nelson Colque y Pablo Ferrer.

Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

Área Chica

Programa Deportivo 

Los Bohemios

Programa Cultural 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

Punto de Encuentro

Periodístico

60 Municipios

Red Federal de Información local.

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

Preludio de sueños

Programa musical romántico en la tranquilidad y reflejo de la noche.

 

La Policía busca a Florencio Mamani

El hombre de 84 años se ausentó de su hogar en Paraje Potrero de Uriburu, La Silleta desde el pasado 16 de noviembre. Se tomó conocimiento tras la denuncia de sus familiares en el Destacamento La Silleta, correspondiente al Distrito de Prevención 10 de Capital Sur.

19 / 11 / 2025

 

En el marco del Protocolo Provincial de Búsqueda de Personas, distintas áreas de la Policía de Salta trabajan bajo la dirección de la Fiscalía Penal de Rosario de Lerma para dar con el paradero de Florencio Mamani de 84 años, quien se ausentó de su hogar en Paraje Potrero de Uriburu.

Florencio Mamani es de contextura delgada, tez trigueña y mide aproximadamente 1.50 metros de estatura. La última vez que fue visto vestía pantalón de vestir color azul, remera gris, calzaba crocs color negro

Se solicita a la comunidad que, ante cualquier información que contribuya con su localización, se comunique de inmediato con el Sistema de Emergencias 911, con la dependencia policial más cercana o al número 0387-4993504, contacto del Destacamento Policial La Silleta.

