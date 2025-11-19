Diputados: La aprobación del Presupuesto 2026 incluye superávit y fondos para municipios

La sesión fue maratónica y mayormente favorable al oficialismo, aunque surgieron algunas objeciones.

Los diputados Juan Esteban Romero, Soledad Farfán y José Gauffín apoyaron la iniciativa en general, pero votaron en contra de ciertos artículos.

El presupuesto total se estima en 4 billones de pesos. Se prevé un superávit de 12.056 millones de pesos para el próximo año. Además, se asignará el 20% de la recaudación provincial a los municipios.

El diputado Jose Gauffín indicó por Radio Salta que “Salta tendrá que moverse con menos plata porque habrá un importante achique” y subrayó los puntos en los que votó en contra.

A su turno el legislador Juan José Esteban ratificó que acompañó con su voto la iniciativa oficial, aunque calificó a este presupuesto ”como de supervivencia” y remarcó que “no hace avanzar a la provincia”.