Secuestraron 48 kilos de cocaína que salieron de Orán y fueron detectados en Jujuy

Una investigación de la Policía Federal Argentina permitió asestar un fuerte golpe al narcotráfico en el norte del país. Agentes del Departamento Federal de Investigaciones interceptaron dos autos que habían partido desde Orán, en Salta, y que transportaban 48 kilos de cocaína ocultos dentro de los tanques de combustible.

El operativo, denominado “Tanque lleno”, se realizó sobre la Ruta Nacional 34, a la altura del kilómetro 1243, en el acceso a Caimancito, departamento Ledesma, Jujuy. Allí, personal de la División Antidrogas San Pedro, Jujuy de la PFA había dispuesto un control del Operativo Federal Antidrogas – Rutas Federales, destinado a frenar el tráfico de estupefacientes.

Los vehículos intentaron esquivar el puesto policial, pero fueron detenidos tras una breve persecución. Durante la inspección, el perro detector “Mau”, un pastor belga malinois especialmente entrenado, marcó los tanques de combustible como puntos sospechosos.

Ante esa señal, intervino la Fiscalía Federal de Jujuy, a cargo de la doctora Lucía Orsetti. Los autos fueron trasladados para una revisión exhaustiva, donde se hallaron varios paquetes envueltos en cinta adhesiva, que contenían cocaína de máxima pureza. El pesaje total arrojó 48 kilogramos distribuidos en compartimientos ocultos dentro de los tanques.

Por orden judicial, se secuestraron los vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación, y se detuvo a los cuatro ocupantes -dos hombres y dos mujeres-, todos mayores de edad.